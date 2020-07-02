В Генпрокуратуру передали дело о драке, в которой погиб бывший спецназовец

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Следственный комитет России завершил следствие и направил в Генпрокуратуру РФ уголовное дело в отношении девятерых участников драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Уголовное дело об убийстве Белянкина передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в случае утверждения обвинения дело будет направлено в Московский областной суд.

Инцидент произошел летом 2019 года в деревне Путилково Красногорского района Подмосковья. 24-летнего бывшего военнослужащего Никиту Белянкина ударили ножом. Пострадавший скончался на месте.

Впоследствии сообщалось, что эксперты Следственного комитета установили участников массовой драки с летальным исходом. Дело об убийстве экс-спецназовца передали на расследование в центральный аппарат СК РФ.