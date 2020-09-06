В Подмосковье посетитель кафе в драке убил двоих оппонентов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковной Шатуре посетитель кафе в драке убил двоих оппонентов и ножом ранил третьего, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около кафе на улице Большевик. Один из посетителей устроил драку с тремя мужчинами. В результате на месте погиб мужчина 1980 года рождения.

Еще двое были госпитализированы с колото-резаными ранениями. Позже один из них скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержан мужчина 1980 года рождения. Причины драки устанавливаются.

Ранее житель Москвы признался в убийстве и расчленении жены. Об инциденте стало известно после жалоб соседей на неприятный запах, доносящийся из квартиры на Ореховом бульваре.

Там были найдены останки женщины 1979 года, сокрытые в пакетах.