Москвич признался в убийстве и расчленении жены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Столичный житель признался в убийстве и расчленении жены, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного управления СК РФ Юлию Иванову.

"По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение", – заявила Иванова.

Об инциденте стало известно после жалоб соседей на неприятный запах, доносящийся из квартиры. Следователи прибыли в квартиру жилого дома, расположенного на Ореховом бульваре. Там были найдены останки женщины 1979 года, сокрытые в пакетах.

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей супругой в период с 7 по 10 августа. В результате конфликта он ударил ее ножом в грудь. Впоследствии он расчленил ее тело.

Ранее аналогичный инцидент произошел на северо-востоке Москвы. В ходе распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошла потасовка, в результате которой один убил другого. После этого злоумышленник вместе с женой расчленили тело и закопали его в лесополосе рядом с живым домом. Позже подозреваемый вернулся с повинной.