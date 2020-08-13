Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Расчлененное тело женщины нашли в квартире на юге Москвы, сообщает пресс-службы ГСУ Следственного комитета по городу.

Останки женщины 1979 года рождения были сокрыты в пакетах в квартире жилого дома на Ореховом бульваре.

В квартире также находился супруг женщины, его причастность к совершению преступления проверяется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее Басманный районный суд вынес приговор обвиняемому в убийстве девушки в центре столицы.

В ходе следствия были опрошены родственники и знакомые погибшей, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Тело девушки со множественными травмами – черепно-мозговой травмой, гематомами, колото-резаными ранами – обнаружила вечером 21 июля мать жениха.