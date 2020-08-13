16:19
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Расчлененное тело женщины нашли в квартире на юге Москвы, сообщает пресс-службы ГСУ Следственного комитета по городу.
Останки женщины 1979 года рождения были сокрыты в пакетах в квартире жилого дома на Ореховом бульваре.
В квартире также находился супруг женщины, его причастность к совершению преступления проверяется.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте работают следователи и криминалисты.
Ранее Басманный районный суд вынес приговор обвиняемому в убийстве девушки в центре столицы.
В ходе следствия были опрошены родственники и знакомые погибшей, а также изъяты записи с камер видеонаблюдения.
Тело девушки со множественными травмами – черепно-мозговой травмой, гематомами, колото-резаными ранами – обнаружила вечером 21 июля мать жениха.
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