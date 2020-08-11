Мужчина скончался на детской площадке в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп мужчины обнаружили на детской площадке в центре столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что тело умершего было найдено на детской площадке по адресу: улица 3-я Фрунзенская, дом 9.

"Обнаружен труп мужчины 1950 года рождения", – рассказал источник.

Он пояснил, что на теле умершего не было найдено признаков насильственной смерти. По факту случившегося Следственный комитет РФ организовал проверку.

"Предварительный диагноз: острая сердечная недостаточность", – добавил источник.

Ранее в московском метро обнаружили труп мужчины в инвалидном кресле. При этом на теле покойного не было выявлено следов насильственной смерти.