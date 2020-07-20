В квартире на западе Москвы нашли тело 90-летней преподавательницы ВГИК

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Тело 90-летней преподавательницы ВГИК Иды Щур нашли в квартире на Кутузовском проспекте, сообщает ТАСС.

Тело с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений обнаружила сиделка, которая пришла в квартиру к женщине 19 июля. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ида Щур – теоретик музыкального искусства. Более 50 лет она преподавала во ВГИК историю культуры.

Ранее тело женщины обнаружили в чемодане рядом с железнодорожной станцией Радонеж около Сергиева Посада. Труп был найден в лесном массиве грибниками.

Для установления личности умершей назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение обстоятельств преступления.