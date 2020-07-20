Около Сергиева Посада нашли тело женщины в чемодане

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Тело женщины обнаружили в чемодане рядом с железнодорожной станции Радонеж около Сергиева Посада.

Как сообщил Следственный комитет (СК) по Московской области, труп был найден в лесном массиве грибникам.

Отмечается, что они заметили туристический чемодан, в котором оказалось тело пожилой женщины.

Для установления личности умершей назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение обстоятельств преступления.

Ранее в лесном массиве Домодедовского городского округа грибники обнаружили человеческий скелет.