В подмосковном лесу обнаружили человеческие останки

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В лесном массиве Домодедовского городского округа грибники обнаружили человеческий скелет, сообщает RТ. Следствие устанавливает личность человека, а также выясняют обстоятельства произошедшего.

"Уже назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы", – отметили в ГСУ СК России по Московской области.

В мае человеческие останки были найдены в Мытищинском городском округе.

До этого подмосковном Подольске обнаружили тело новорожденного ребенка. Труп нашли в ведре, накрытом покрывалом, за гаражом.