Человеческие останки нашли в лесу в Мытищах

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В Мытищинском городском округе около поселка Поведники обнаружили скелетированные останки человека. Следователи проводят проверку, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Уточняется, что давность наступления смерти составляет около года. Предстоит установить личность человека и обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее в подмосковном Подольске обнаружили тело новорожденного ребенка. Труп нашли в ведре, накрытом покрывалом, за гаражом.

До этого в Москве-реке обнаружили тела двух мужчин. Инцидент случился на Шелепихинской набережной. У одного из мужчин обнаружены ушибы, у второго признаков насильственной смерти нет.