Труп москвича пролежал в квартире две недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп мужчины пролежал около двух недель в квартире в центре столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

Тело обнаружили 22 апреля, когда в полицию обратилась жительница одного из домов на Волгоградском проспекте в Таганском районе.

Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Умершим оказался 75-летний мужчина. По факту смерти проводится проверка.

Ранее полиция нашла мертвым мужчину с травмой головы в столичном районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел на улице Загорьевская.