Мужчина в Подмосковье погиб при попытке снять видео катания на лошади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следственный комитет (СК) инициировал проверку по факту смерти мужчины в результате падения с лошади. Трагедия произошла в Подмосковье, как сообщает Агентство "Москва".

Тело 67-летнего мужчины с характерными для падения травмами обнаружили 6 августа на территории парка в Ленинском городском округе.

"По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате падения с лошади во время съемок видеоролика для одной из социальных сетей", – рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, следователи опросили очевидцев. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

В июле в Туве лошадь протащила по земле выпавшего из седла 10-летнего мальчика. Инцидент произошел на чабанской стоянке в селе Эрги-Барлык. Ребенок от полученных травм скончался.

