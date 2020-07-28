В Туве лошадь протащила по земле выпавшего из седла мальчика

09:27
Фото: СК РФ по Республике Тыва
В Туве лошадь протащила по земле выпавшего из седла 10-летнего мальчика, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК России по региону.
Инцидент произошел на чабанской стоянке в селе Эрги-Барлык. Мальчик проживал там вместе с родственниками, помогая им присматривать за скотом.
Вечером одна из лошадей по неизвестным на данным момент причинам понеслась вскачь, мальчик пытался ее остановить, однако не удержался и выпал, зацепившись ногой в стремени.
"При падении нога мальчика застряла в стремени, отчего лошадь проволокла последнего на расстоянии одного километра. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится доследственная проверка, после которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установку всех обстоятельств произошедшего.
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