Лошадь погибла от удара током в центре Москвы

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В центре столицы погибла лошадь. По предварительной информации, смерть животного наступила от удара током. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Возле дома №20 на улице Малая Никитская на тротуаре возле фонарного столба упала лошадь, на которой находился наездник", – рассказал источник.

Отмечается, что животное получило удар током от оголенного провода у фонарного столба. В результате ЧП наездник не пострадал.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники энергокомпании. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее ветеринары предупредили о смертельной опасности новогодних елок для домашних питомцев. Специалисты предупредили, что животных может ударить током.