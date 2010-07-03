В МГД призвали объяснить гражданам порядок действий при смерти домашнего питомца

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Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов заявил, что необходимо более обширно информировать граждан о порядке действий в случае смерти домашнего животного. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Стихийные захоронения домашних питомцев в Москве действительно есть, не все знают, что делать, если домашнее животное умерло. Надо усиливать информирование. Информация должна быть представлена в ветеринарных клиниках в виде плакатов, на которых было бы обозначено, что делать в таких случаях, сколько это стоит, какова процедура", – заявил депутат.

Козлов объяснил, что москвичам необходимо обращаться к ветеринарам непосредственно в государственную клинику или вызвать специалистов на дом. Система более широкого информирования в данном случае поможет избежать стихийных захоронений на неприспособленных для этого местах.

