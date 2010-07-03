Москвичи сообщают о стихийных захоронениях животных в лесопарках

08:28
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Жители столицы жалуются на стихийные захоронения домашних животных в лесопарковых зонах и на других территориях города, сообщает Агентство "Москва".
В комитете ветеринарии Москвы в связи с этим напоминают, что погибших животных, в частности, кошек, собак, кроликов, птиц и других, категорически запрещено сбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, водоемы, реки, закапывать в землю и вывозить на полигоны.
Если питомец погиб, хозяевам нужно обращаться к ветеринарам в государственное ветеринарное учреждение или вызвать бригаду ветеринарных специалистов на дом. Это необходимо, чтобы исключить заразные болезни животных и в дальнейшем утилизировать животное на специализированных предприятиях.
Эти требования – ключевые условия нераспространения заразных болезней животных, предупреждения заболеваний людей болезнями, общими для человека и животных, а также охраны окружающей среды от загрязнения.
Контактная информация о пунктах приема трупов домашних животных размещена на портале открытых данных правительства Москвы. Если же нарушить порядок захоронения и утилизации домашних животных, предусмотрена административная ответственность.
12 марта депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил строить жилые дома с площадками для выгула домашних животных и местами для их захоронения. По его словам, граждане хоронят своих питомцев на клумбах у дома, что является потенциальным источником заболеваний и эпидемий.
После этого председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что право выбора мест для создания кладбища домашних животных могут передать муниципалитетам. Он отметил, что проблема с захоронениями животных действительно есть, однако ее должны решать муниципалитеты, которые будут учитывать особенности территории и специфику ситуации.
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