Собачья жизнь: клетка в приюте или гибель на воле?

Что вы сделаете, увидев бездомную раненую собаку на улице? Пройдете мимо, постараетесь помочь или позвоните коммунальщикам? Зачастую мы даже не знаем, как правильно поступить в такой ситуации. Корреспондент портала Москва 24 изучил вопрос и выяснил, насколько остро стоит проблема безнадзорных животных в России и кто ее решает.

Фото: клиника "Аверия"

Совсем недавно интернет всколыхнула история бездомного пса Рекса, который приобрел нестандартную "прическу" на голове после операционного вмешательства. Бедная дворняга попала в одну из ветеринарных клиник Волгограда с ужасными увечьями: у животного был практически снят скальп, отсутствовали глаз и ухо. Хирурги приняли решение оперировать собаку, несмотря на высокий риск. Все же шанс на спасение был, поэтому стали бороться.

Около полутора месяцев ушло на то, чтобы череп и глазница заросли, после этого была проведена сложная пластическая операция. Для восстановления у Рекса был взят лоскут ткани с шеи и дополнительно участок кожи с сосудами, чтобы не было сильного натяжения. Благодаря профессионализму хирургов операция была проведена успешно, и теперь Рекс в отличной форме, хоть и немного с необычной мордой. Сейчас собака находится в приюте и ждет новых хозяев.

Это одна из немногих историй, которая завершилась для животного относительно благополучно. Но кто совершил это злодеяние с несчастным псом, так и осталось загадкой. Мы поговорили с теми, кто неравнодушен к этой проблеме и попытались понять, как в России обстоят дела с бездомными животными и почему этот вопрос до сих пор не решен.

У каждого животного своя судьба

Наталия Грандовская, приютившая Рекса, содержит небольшой приют в Волгограде. Она занимается животными, которым нужна экстренная помощь: после ДТП или жестокого обращения, травмированные, инвалиды.



Наталия Грандовская владелица приюта для собак У меня каждое животное со сложной судьбой. Помимо тяжело покалеченных собак, это могут быть животные, которые находятся в опасном месте. Например, щенки, не имеющие возможности постоять за себя. Кто-то просто подбрасывает, зная, что я этим занимаюсь.



Жители соседних домов по-разному воспринимают близкое расположение к такому количеству лающих собак. Кто-то одобряет и поддерживает, кто-то пишет заявления в администрацию и Роспотребнадзор, жалуется на грязь. Хотя Наталия, наоборот, старается облагородить территорию и зачастую вывозит даже чужой мусор.

Хозяйка приюта отмечает, что основное поголовье бездомных собак, – это выкинутые животные. Те, кто рождаются на улицах, очень редко выживают и достигают детородного возраста. Ее мнение разделяет и президент Центра правовой зоозащиты Светлана Ильинская.



Светлана Ильинская президент Центра правовой зоозащиты Изъятие животных с улицы – это тоже спасение животных, ведь они по умолчанию терпят бедствие. Животное на улице нуждается в спасении, потому что сейчас оно живо, а завтра попадает под машину или погибает от инфекции или голода.

Фото: личный архив Наталии Грандовской

Семья из 100 хвостатых

Другая представительница частного приюта Дарья Пушкарева собрала в общей сложности около 100 собак. Сама Дарья не позиционирует это как приют и называет любимую стаю пушистых "семьей". Девушка признается, что всегда хотела помогать собакам. Сначала жертвовала в помощь другим, потом они с мужем взяли первого щенка с травмой головы – и понеслось.

Сегодня на 5 гектарах в Подмосковье у семьи есть свое небольшое жилище и корпуса для животных. Дарья работает фотографом-ретушером, поэтому может зарабатывать не выезжая из дома. Это позволяет ей круглосуточно приглядывать за питомцами и полностью обеспечивать их содержание и питание. А надо заметить, что кушают пушистики здесь действительно по-царски: только мясо и рыбу.

Питомцы Дарьи – это в основном животные с увечьями и хроническими проблемами со здоровьем, "старики", 90% из которых должны были усыпить. Таким многие люди готовы помогать, но не готовы взять домой. Ведь это не только моральная, но и материальная ответственность.



Дарья Пушкарева владелица 100 собак Люди не хотят брать старых собак, потому что это как член семьи, которого страшно потерять уже через год. Поэтому "старики" обычно умирают в приютах или на передержках, так и не найдя свой настоящий дом.



Из разговоров с местными ветеринарами становится понятно, что в Подмосковье жалобы на укусы поступают в основном от самих же хозяев собак. Например, когда невакцинированные алабаи кусают своих владельцев.

Фото: личный архив Дарьи Пушкаревой

В каждой области – свои правила

На сегодняшний день на федеральном уровне закон об обращении с безнадзорными животными не регулируется, но есть нормативные акты местного характера. В зависимости от возможностей муниципалитета, в разных областях и округах могут применяться различные меры: отлов, отстрел, вакцинация, помещение в приюты. Обязать всех отлавливать животных и содержать их в специальных заведениях невозможно, потому что столько приютов попросту нет.



Дарья Пушкарева владелица 100 собак У нас в Подмосковье даже на сайте администрации периодически вывешивают объявления с предупреждением не выпускать своих домашних животных на выгул в указанные дни, потому что будет производиться отлов.



В некоторых регионах животных отстреливают и потом сдают трупы на утилизацию, в других существуют пункты временного содержания животных в течение 50 дней, после чего к ним применяют эвтаназию. Тендеры на отстрел бездомных животных на госзакупках размещались например, в Татарстане, Челябинской области и Камчатском крае.

И, как правило, никто не проверяет, домашнее животное это или нет. Где-то волонтеры пытаются эту ситуацию решить, но дело в том, что в отлов попадают в основном дворняги (породистых практически не бывает), и идентифицировать их принадлежность к какому-то хозяину тяжело. Даже если есть ошейник, но не указан адрес, то скорее всего это "самовыгульная" собака, за которой хозяин плохо следил.

Фото: личный архив Дарьи Пушкаревой



Самое печальное, что в отлов попадаются именно добрые, стерилизованные собаки, которые доверяют людям. И когда их отпускают на волю, велик риск попадания в руки садистов.



Дарья Пушкарева владелица 100 собак Я против выпуска животных в естественную среду обратно после стерилизации, потому что потом мы этих животных отскребаем от асфальта уже инвалидами, покалеченными, прострелянными, изуродованными.



Действительно, невозможно отследить, что происходит с животными после того, как их отпускают обратно в среду после стерилизации. На данный момент такая статистика не ведется и численность не регулируется.



Светлана Ильинская президент Центра правовой зоозащиты Вся система псевдогуманности, когда животных содержат в приютах, стерилизуют и выпускают на улицу, основана на том, что идет тайное уничтожение собак. Вот, например, поступила жалоба на стаю собак, через какое-то время эта стая исчезает. Куда она исчезла, когда приюты переполнены? Также кошек замуровывают в подвалах, потому что отловить их нереально.

Решают ли проблему приюты?

Люди думают, что приюты – это рай для собак, но это зачастую не так. Собаки там сидят на ограниченной территории, в тесных клетках по 20-40 животных, где даже нельзя развернуться. Человек хочет решить ее "проблему", но не понимает, что там ей может быть только хуже. Часто это попадание в условия эпидемии, нехватка рабочих рук и недостаток волонтеров.



Дарья Пушкарева владелица 100 собак Я брала собак из муниципального приюта, где были очень плохие условия. Вплоть до 8 собак сидели в клетке на 3 метрах, питались какой-то кукурузой. После переезда им были предоставлены королевские условия, но в итоге собаки все равно забились в один угол и прижались друг к другу. Больше года потребовалось на то, чтобы они адаптировались к новым условиям.



Помимо того, что в приютах по всей стране плохие условия, они переполнены и уже не могут принимать новых постояльцев. Собаки разгуливают по окраинам городов, и жители продолжают жаловаться на укусы. По данным Центра правовой зоозащиты, ежегодно в России в результате нападения собак погибают около 35 человек. И это только те случаи, которые освещаются в СМИ.



Светлана Ильинская президент Центра правовой зоозащиты Если каких-то животных отлавливать и помещать в приюты, а каких-то оставлять на улице, проблема не решится. Необходимо ввести федеральный закон, при котором установлен обязательный отлов животных. И если в течение определенного периода собаку никто не забирает, то необходимо, чтобы освободилось место для другого, т.е. собаку нужно усыпить. Без этой меры невозможно обойтись, если мы хотим решить проблему.



Многие зоозащитники говорят о важности формирования надзорных органов, которые будут регулировать ситуации с бездомными животными на улицах.



Наталия Грандовская владелица приюта, г. Волгоград Сейчас как делают: волонтеры стерилизуют собак и отпускают, но потом этих животных убивают, раскидывая отраву, сотрудники из службы отлова, ЖКХ или догхантеры. И за это нет наказания. Когда будет надзорный орган, который за этим может следить, и организация, которая занимается отловом и стерилизацией, только тогда мы о чем-то можем говорить.

Фото: личный архив Дарьи Пушкаревой

Опыт других стран

Во многих азиатских и южных странах (Индия, Бангладеш, Таиланд и др.) на сегодняшний день проблему пытаются решить методом ОСВ (отлов – стерилизация – возвращение в среду). В жарких континентах основную опасность представляют не укусы, а бешенство, перенос инфекции и стремительное распространение, в особенности у кошек. Поэтому здесь стерилизация и вакцинация носят первостепенное значение.

В США и многих странах Европы (Франция, Швеция, Германия и др.) необходимо платить налоги за приобретение животного. Так, например, в Германии за собаку придется отдать налог около 200 евро, за кошку – 60-80 евро, и ежегодно платить за содержание. Дополнительно взымают сумму за страховку в случае нападения животного на человека.

Во многих развитых странах (Новая Зеландия, Португалия, Швейцария, Люксембург и др.) большой акцент делается на ответственность хозяина за своего питомца. За недобросовестное или жестокое обращение, а также "выброс" животного на улицу, жителей штрафуют на тысячи евро и даже могут заключить в тюрьму сроком до 3 лет. Для идентификации хозяина потерянного животного в таких странах введено обязательное чипирование стоимость 25-30 евро, чтобы питомца легко было отследить.

Фото: личный архив Дарьи Пушкаревой

Что делать?

Многие помнят, как в ноябре прошлого года двое активистов устроили голодовку у стен Госдумы, требуя рассмотреть закон о защите животных, но закон до сих пор так и не был принят. Как пояснили в аппарате Госдумы, последний год комитет по экологии окружающей среды вел работу по подготовке ко второму чтению законопроекта "Об ответственном обращении с животными". Закон предполагает, что с безнадзорными животными будет действовать программа ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.

Кто-то говорит, что нужно заниматься только здоровыми питомцами и по возможности пристраивать их в семьи, а инвалиды, раненые и травмированные – только бессмысленная трата сил, бюджета и времени. Но в мире столько жестокости, и, может, стоит просто поменять мировоззрение и понять, что любая жизнь ценна? Тогда, благодаря состраданию и теплоте наших сердец, от страшной погибели будет спасен не только бездомный одноглазый Рекс, но и еще сотни других животных по всей России.

Фото: личный архив Дарьи Пушкаревой



Наталья Лоскутникова