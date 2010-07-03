Похороны домашних животных отдадут муниципалитетам

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Право выбора мест для создания кладбища домашних животных могут передать муниципалитетам. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

12 марта депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил строить жилые дома с площадками для выгула домашних животных и местами для их захоронения.

Он указал, что зачастую между жильцами происходят конфликты на почве выгула собак. Кроме того, граждане хоронят своих питомцев на клумбах у дома, что является потенциальным источником заболеваний и эпидемий.

В свою очередь, Бурматов, комментируя инициативу Петрова, отметил, что проблема с захоронениями животных действительно есть, однако ее должны решать муниципалитеты, которые будут учитывать особенности территории и специфику ситуации.

Ранее сообщалось, что в Курске в пилотном режиме заработает "горячая линия" по защите животных, как домашних, так и бездомных. Граждане смогут заявлять о случаях жестокого обращения с ними и случаях нападения на людей. В перспективе линия станет федеральной.

