Похороны домашних животных отдадут муниципалитетам

Право выбора мест для создания кладбища домашних животных могут передать муниципалитетам. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
12 марта депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил строить жилые дома с площадками для выгула домашних животных и местами для их захоронения.
Он указал, что зачастую между жильцами происходят конфликты на почве выгула собак. Кроме того, граждане хоронят своих питомцев на клумбах у дома, что является потенциальным источником заболеваний и эпидемий.
В свою очередь, Бурматов, комментируя инициативу Петрова, отметил, что проблема с захоронениями животных действительно есть, однако ее должны решать муниципалитеты, которые будут учитывать особенности территории и специфику ситуации.
Ранее сообщалось, что в Курске в пилотном режиме заработает "горячая линия" по защите животных, как домашних, так и бездомных. Граждане смогут заявлять о случаях жестокого обращения с ними и случаях нападения на людей. В перспективе линия станет федеральной.
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