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11 марта, 21:14

В России создадут "горячую линию" по защите животных

общество животные

11 марта, 21:14

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

В ближайшее время в Курске в пилотном режиме заработает "горячая линия" по защите животных. Специалисты будут обрабатывать сообщения и подключать к работе местные комитеты ЖКХ, правозащитников или полицию, сообщает "Российская газета".

Граждане смогут заявлять о случаях жестокого обращения с животными, как домашними, так и бездомными, о случаях нападения на людей. В перспективе линия станет федеральной.

По словам депутата Курского городского собрания, члена Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрия Гулиева, необходимость создания подобной линии назрела уже очень давно.

"Зачастую даже люди, связанные, например, с собаками по роду своей деятельности, или владельцы питомцев не знают основных требований правил выгула и содержания домашних животных", – отметил Гулиев.

Для пострадавших животных предусмотрят медицинскую помощь от зоозащитных организаций – партнеров "горячей линии". Людям, пострадавшим от нападения чужих питомцев, предоставят юридическую помощь.

Ранее москвич четыре раза ударил ножом собаку, которая напала на него на площадке для выгула на севере столицы. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции.

общество животные

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