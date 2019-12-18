Новогодняя елка оказалась смертельно опасной для домашних питомцев

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Ветеринары призвали владельцев домашних питомцев ставить новогоднюю елку в недоступном для них месте, поскольку это угрожает их здоровью и жизни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета ветеринарии столицы.

Еноты, кошки и хорьки во время праздников оказываются в смертельной опасности из-за новогодних украшений, поскольку они могут получить удар током от елки или непроходимость кишечника при поедании мишуры.

В связи с этим специалисты рекомендуют украшать дом в недоступном для животных месте, а также подальше от них разместить новогоднюю елку.

"Необходимо следить, чтобы животные не играли с электрическими гирляндами, новогодними игрушками и мишурой. Если питомец проявляет интерес к новогодним украшениям, то лучше от них отказаться или вешать в недоступном месте", – предупредили в комитете ветеринарии.

Кроме того, опасность существует и для декоративных птиц, которые также проявляют интерес к мишуре и нередко глотают ее.

"Если у домашнего любимца замечены такие симптомы, как рвота, вздутие живота и вялость, то нужно срочно обратиться к ветеринарному специалисту. Невнимательность хозяина может привести к гибели животного", – добавили специалисты.

Ранее напомнили, как уберечь питомцев во время новогодних салютов. Их владельцам посоветовали, помимо прочего, держать любимцев подальше от окон.