Специалисты рассказали, как подготовить домашних питомцев к новогодним праздникам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал Москве 24 о том, как подготовить своих питомцев к новогодним праздникам. По его словам, Новый год – самое опасное время для четвероногих, потому что в это время многие животные теряются.

"Даже те, которые живут в городе и привыкли к громким звукам, когда где-то рядом что-то взрывается, они боятся и убегают. С собаками нужно гулять в это время только на поводке, на крепком ошейнике. Никак по-другому, даже если приученная собака", – подчеркнул эксперт.

Также кинолог отметил, что для того, чтобы собаки не очень сильно боялись новогодних салютов и петард, их нужно приучать к этому с детства.

"Щенка с детства нужно социализировать и приучать к громким звукам. Раньше еще в ДОСААФе мы ходили на площадки и стреляли со стартового пистолета, сейчас также проводятся занятия для рабочих пород: они ничего не боятся и не пугаются выстрелов", – пояснил Уражевский.



Владимир Уражевский президент Союза кинологических организаций России А тех собак, которые домашние, их надо социализировать, ходить рядом с поездами, с трамваями, рядом с дорогой – у кого что есть. Ведь у щенков с двух до трех месяцев формируется характер на всю жизнь.

Ветеринар Евгений Цыпленков добавил Москве 24, что также существуют специальные успокоительные препараты, которые временно снимают страх от громких звуков.

"Поэтому в предновогодние три часа и после Нового года лучше дать питомцу специальное успокоительное. Потому что есть собаки, которые действительно пугливые и живут чуть ли не в ванных комнатах в это время", – пояснил собеседник Москвы 24.

Остальные домашние животные, такие как кошки, хомячки, крысы, обычно не испытывают проблем с громкими салютами, отметил Цыпленков.

Кроме того, кинолог Владимир Уражевский посоветовал не давать четвероногим друзьям еду с праздничного стола. По его словам, собакам нужно давать сбалансированный корм, которым владелец кормил питомца в течение года.

"Если человек может сам себя остановить или выбрать блюдо, то собака – это не помойное ведро, все давать ей нельзя. Собака должна питаться так, как и весь год, потому что им нельзя давать ничего жирного, соленого, специи, как раз то, что на Новый год готовится", – заключил эксперт.

Цыпленков, в свою очередь, советует в новогоднюю ночь накормить питомцев "до отвала", чтобы у них "не было соблазна стащить что-то со стола".

"А тем, у кого есть кошки, нельзя на праздничную елку вешать ленточки и "дождик". Они играются с этим "дождем", а у них так устроен язык, что если что-то на него попало, то это обязательно попадет в желудок", – пояснил специалист.



Евгений Цыпленков ветеринар Постоянная проблема ветеринаров в том, что кошки наелись этого украшения. Бывает, даже доходит до гибели животных.

Ранее эксперт по этикету Элеонора Басманова призвала не дарить живых крыс на предстоящий Новый год. Она пояснила, что речь идет не только о крысах, а о животных в целом, добавив, что живое существо требует огромной ответственности от человека. Эксперт отметила, что считает бессмысленным дарить на Новый год символ года, поскольку взрослому человеку он "не принесет радости".

