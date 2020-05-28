Арестован обвиняемый в убийстве знакомого, тело которого нашли в сумках в лесу

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Суд в Подмосковье арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба ГСУ СК по области.

По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры ударил своего 64-летнего соседа металлическим инструментом. В результате полученных повреждений потерпевший скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело кухонным ножом, упаковал в две большие сумки и отвез в лесной массив в городском округе Домодедово.

Следователи осмотрели квартиру и местность, где обнаружили сумки с фрагментами тела. Изъят кухонный нож и металлический инструмент, которым было нанесено повреждение потерпевшему.

Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Следственные действия продолжаются.