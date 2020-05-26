Суд арестовал подозреваемого в убийстве гражданки Кубы

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Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу подозреваемого в убийстве гражданки Кубы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Александру Александрову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 июля", – рассказал собеседник агентства.

Следствие подозревает Александрова в преступлениях, предусмотренных статьями "Убийство", "Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья" и "Вымогательство группой лиц с применением насилия".

Во вторник суд должен также избрать меру пресечения в отношении предполагаемой соучастницы Александрова Анастасии Гривковой. Ее подозревают в незаконном лишении свободы, вымогательстве и укрывательстве особо тяжкого преступления.

Труп 22-летней гражданки Кубы был найден 25 мая у мусорного контейнера на Кастанаевской улице Москвы.