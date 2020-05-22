Голову мужчины обнаружили в лесополосе на северо-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Голова мужчины была найдена в лесополосе на северо-западе города. Об этом Агентству "Москва" заявила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Известно, что заведено уголовное дело. "По данным следствия, 22 мая в лесополосе вблизи улицы Планерной в мусорном пакете обнаружена голова мужчины", – сообщила Иванова. По ее словам, к месту происшествия прибыли следователи и криминалисты. Устанавливается причина случившегося.

Кроме того, следователи проводят экспертизы, нужные для выяснения возраста убитого в Москве. Возбуждено дело по статье "Убийство".

Ранее труп мужчины нашли в реке Яузе в Мытищах. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет, сказали следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти.

До этого тело мужчины с травмой головы нашли в квартире на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Загорьевской.

