Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:02

Голову мужчины обнаружили в лесополосе на северо-западе столицы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Голова мужчины была найдена в лесополосе на северо-западе города. Об этом Агентству "Москва" заявила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Известно, что заведено уголовное дело. "По данным следствия, 22 мая в лесополосе вблизи улицы Планерной в мусорном пакете обнаружена голова мужчины", – сообщила Иванова. По ее словам, к месту происшествия прибыли следователи и криминалисты. Устанавливается причина случившегося.

Кроме того, следователи проводят экспертизы, нужные для выяснения возраста убитого в Москве. Возбуждено дело по статье "Убийство".

Ранее труп мужчины нашли в реке Яузе в Мытищах. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет, сказали следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти.

До этого тело мужчины с травмой головы нашли в квартире на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Загорьевской.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать