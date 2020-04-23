Жительницу Люберец задержали по подозрению в убийстве сожителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В Люберцах женщина подозревается в убийстве сожителя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

По данным следствия, 22 апреля в квартире в Люберцах 48-летняя женщина нанесла своему оппоненту смертельное ножевое ранение в область груди. По предварительным данным, инцидент произошел во время распития алкоголя.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время женщине изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту покушения на убийство женщины в центре столицы.

По данным следствия, 22 апреля 17-летняя девушка в квартире нанесла своей родственнице многочисленные рубленые раны топором по различным частям тела. Потерпевшую доставили в реанимацию, а подозреваемую – в медучреждение, где ей оказывают психиатрическую помощь.

