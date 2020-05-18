Труп мужчины нашли в реке Яузе в Мытищах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тело 52-летнего мужчины обнаружили в реке Яузе в подмосковных Мытищах, сообщает пресс-служба Следственного комитета по области.

Внешних признаков насильственной смерти на теле нет, заявили следователи. По предварительным данным, мужчина скончался около двух суток назад.

По данному факту следствие организовало проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установки причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее полиция нашла мертвым мужчину с травмой головы в столичном районе Бирюлево Восточном. Инцидент произошел на улице Загорьевской.