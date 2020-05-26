Задержанный признался в убийстве 14-летней девочки в Пензе

20:22
Фото: скриншот видео СК РФ
Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе, признался в преступлении. Она не вернулась домой после прогулки и была обнаружена мертвой в лесополосе, передает РИА Новости заявление регионального управления МВД.
Мужчина в отделе полиции рассказал, что 22 мая собирался поехать в райцентр Колышлей, но не успел на автобус. По пути он зашел в магазин, где купил спиртное и после "встретил группу, с которой у него завязался разговор". В ее составе были двое мужчин и дети. Позднее подозреваемый шел и между ним и девочкой "возникла ссора". В результате мужчина применил силу в отношении ребенка.
Подозреваемый признался, что задушил ребенка. По информации сотрудников правопорядка, днем 22 мая девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день информация о ее исчезновении поступила следователям. В этот же день ее тело обнаружили с признаками насильственной смерти в лесополосе на территории Первомайского района Пензы.
Известно, что было возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержали жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения. Следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Кировской области четырехлетний мальчик провел двое суток в лесу. Искали ребенка полиция, МЧС, кинологи, волонтеры и местные жители.
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