В Марьине задержали мужчину за нанесение ножевого ранения во время ссоры

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На юго-востоке столицы мужчина во время ссоры ударил ножом человека. Злоумышленник задержан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Безработного мужчину 1998 года рождения задержали утром 4 октября по адресу улица Новомарьинская, дом 2. Он изобличен в том, что в ссоре нанес потерпевшему ножевое ранение", – приводит Агентство "Москва" сообщение полиции.

Пострадавшего 1992 года рождения госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и гемотораксом. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С задержанного взяли подписку о невыезде.

Ранее в центре Москвы случилась перестрелка с поножовщиной. По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент произошел на улице Гиляровского. Группа неизвестных совершила нападение на двух мужчин. В результате случившегося один из пострадавших был госпитализирован.