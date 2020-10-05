В Марьине задержали мужчину за нанесение ножевого ранения во время ссоры

09:20
Фото: Москва 24/Александр Авилов
На юго-востоке столицы мужчина во время ссоры ударил ножом человека. Злоумышленник задержан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
"Безработного мужчину 1998 года рождения задержали утром 4 октября по адресу улица Новомарьинская, дом 2. Он изобличен в том, что в ссоре нанес потерпевшему ножевое ранение", – приводит Агентство "Москва" сообщение полиции.
Пострадавшего 1992 года рождения госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и гемотораксом. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С задержанного взяли подписку о невыезде.
Ранее в центре Москвы случилась перестрелка с поножовщиной. По данным источника в правоохранительных органах города, инцидент произошел на улице Гиляровского. Группа неизвестных совершила нападение на двух мужчин. В результате случившегося один из пострадавших был госпитализирован.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: