Суд вынес приговор в отношении мужчины, расчленившего сожительницу в Москве

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Тушинский районный суд столицы приговорил гражданина Белоруссии Сергея Чурая к девяти годам и девяти месяцам колонии строгого режима за убийство сожительницы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

По данным ведомства, мужчина в ноябре 2017 года в ходе ссоры умышленно нанес женщине удар в область головы, в результате полученных травм она скончалась. После этого мужчина расчленил тело женщины и попытался скрыть следы преступления.

В том же месяце мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сожительницы. Останки тела умершей специалисты нашли возле Москвы-реки в районе Филевского парка, а также между вторым и третьим деревянными пирсами причала третьей линии Хорошёвского Серебряного бора.

В середине августа Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены на юге столицы. Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на юге города.

По данным СК, между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина нанес жене ножевое ранение в область груди. Потерпевшая скончалась на месте.