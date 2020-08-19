Адвокат вдовы Картрайта рассказала о сроках экспертизы причины смерти рэпера

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Адвокат Ирина Скурту, защищающая Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, рассказала Москве 24 о сроках экспертизы причины смерти музыканта. По ее словам, на данный момент результаты экспертизы пока не готовы.

"От месяца до двух будет идти экспертиза. Сегодня видела следователя, мы в "Крестах" вместе были, пока ничего нет готового", – пояснила адвокат.



Ирина Скурту адвокат Марины Кохал Там тяжелая экспертиза, потому что останки человека в плохом состоянии. Не меньше месяца. Когда по внешним признакам нельзя определить, начинаются химические исследования внутренних органов. Каждый орган – отдельно, и на это уходит очень много времени. Чем хуже состояние тканей, тем дольше они (исследования. – Прим. ред.) длятся.

По ее словам, до этого была также проведена экспертиза на наличие повреждений у самой Марины.

"Ее провели прямо в первый же день. Мало ли, драка была или что-то. На ней ни царапины, ни синяка. Ничего не было", – добавила Скурту.

Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта Марину Кохал. 3 августа петербургский суд арестовал женщину.

По данным Следственного комитета, обвиняемая убила супруга во время конфликта, возникшего на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть это, она расчленила тело мужа: фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. На месте изъяты нож, разделочная доска и пластиковый таз. Сама Кохал же заявляла, что мужчина скончался от передозировки наркотиков, а расчленила она тело, чтобы якобы скрыть причину его смерти. Женщина не признает вину, а также отрицает, что ее муж планировал уйти из семьи к любовнице.

По данным СМИ, первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера отсутствуют следы наркотиков, в крови артиста был обнаружен только алкоголь. Однако следствие повторно проведет более тщательную экспертизу.