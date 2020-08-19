Адвокат вдовы Картрайта рассказала о сроках экспертизы причины смерти рэпера

07:30
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Адвокат Ирина Скурту, защищающая Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, рассказала Москве 24 о сроках экспертизы причины смерти музыканта. По ее словам, на данный момент результаты экспертизы пока не готовы.
"От месяца до двух будет идти экспертиза. Сегодня видела следователя, мы в "Крестах" вместе были, пока ничего нет готового", – пояснила адвокат.
По ее словам, до этого была также проведена экспертиза на наличие повреждений у самой Марины.
"Ее провели прямо в первый же день. Мало ли, драка была или что-то. На ней ни царапины, ни синяка. Ничего не было", – добавила Скурту.
Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта Марину Кохал. 3 августа петербургский суд арестовал женщину.
По данным Следственного комитета, обвиняемая убила супруга во время конфликта, возникшего на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть это, она расчленила тело мужа: фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. На месте изъяты нож, разделочная доска и пластиковый таз. Сама Кохал же заявляла, что мужчина скончался от передозировки наркотиков, а расчленила она тело, чтобы якобы скрыть причину его смерти. Женщина не признает вину, а также отрицает, что ее муж планировал уйти из семьи к любовнице.
По данным СМИ, первичный анализ показал, что в организме погибшего рэпера отсутствуют следы наркотиков, в крови артиста был обнаружен только алкоголь. Однако следствие повторно проведет более тщательную экспертизу.
СК опубликовал видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
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