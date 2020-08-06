Адвокат вдовы Картрайта усомнилась в показаниях его любовницы

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Адвокат Ирина Скурту, защищающая Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта, усомнилась в достоверности показаний любовницы музыканта Надежды Романенко, пишет "Газета.ру".

Она считает, что это происки адвокатского расследования со стороны обвинения.

"У показаний Романенко даже нет подтверждений перепиской. Слухи нас не интересуют. Мы ждем экспертизу причины смерти", – пояснила адвокат.

По ее словам, о существовании любовницы супруга Марина Кохал знала, но не придавала этому большого значения.

Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта. 3 августа петербургский суд арестовал Кохал.