Адвокат вдовы Картрайта усомнилась в показаниях его любовницы

13:56
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Адвокат Ирина Скурту, защищающая Марину Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта, усомнилась в достоверности показаний любовницы музыканта Надежды Романенко, пишет "Газета.ру".
Она считает, что это происки адвокатского расследования со стороны обвинения.
"У показаний Романенко даже нет подтверждений перепиской. Слухи нас не интересуют. Мы ждем экспертизу причины смерти", – пояснила адвокат.
По ее словам, о существовании любовницы супруга Марина Кохал знала, но не придавала этому большого значения.
Расчлененное тело рэпера обнаружили в квартире в Санкт-Петербурге 30 июля. По подозрению в причастности к убийству правоохранители задержали супругу музыканта. 3 августа петербургский суд арестовал Кохал.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: