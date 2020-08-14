Соседка рассказала подробности о семье, где нашли расчлененную женщину

13 августа полиция в квартире на юге Москвы обнаружила расчлененное тело женщины, в убийстве подозревается ее муж. Также в квартире правоохранители нашли 6-летнего ребенка супругов. Рассказываем подробности происшествия.

Не пережила ссору

Фото: телеграм-канал Hue

13 августа в квартире дома на Ореховом бульваре полиция обнаружила тело 41-летней женщины. Останки ее были упакованы в пакеты. В квартире находился супруг женщины и 6-летний сын пары.

Правоохранителям позвонили соседи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры. Жильцы дома пытались попасть в жилище, однако дверь им никто не открыл. В результате они вызвали спасателей, но, когда приехали сотрудники МЧС, муж убитой сам открыл дверь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По данным СК, в период с 7 по 10 августа супруг во время ссоры с женой ударил ее ножом в грудь, от чего женщина скончалась. По версии следствия, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и попытался вынести останки из квартиры. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, его задержали и предъявили обвинение в убийстве.

Соседка семейной пары Марина рассказала в соцсетях о том, что супруги злоупотребляли спиртным.

"Они пили здорово, их знал практически весь дом. Жаль ребенка", – пояснила женщина.

Что будет с ребенком?

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В столичном департаменте труда и соцзащиты рассказали, что сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает, с мальчиком работают психологи.

"Ребенок легко идет на контакт. В больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи", – пояснили в пресс-службе департамента.

Ранее семья получала помощь от соцслужб, маме мальчика помогали в поисках работы. После выписки из больницы специалисты будут связываться с родственниками мальчика, добавили в ведомстве.





пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения В случае если у мальчика есть близкие родственники, которые возьмут его под опеку, его передадут им. Если же никто из родных ребенка не сможет сделать это, мальчика направят в центр содействия семейному воспитанию. Здесь ему будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, а сотрудники опеки займутся поиском новой семьи для мальчика.

Психолог Юлия Макарова считает, что происшествие не может не отразиться негативно на психике ребенка.

"Когда происходят такого рода события, это означает, что ребенок попадает в небезопасную и катастрофическую для него ситуацию, которая однозначно самым негативным образом скажется на его психологическом, эмоциональном состоянии. Однозначно и на его будущем тоже", – пояснила эксперт Москве 24.

По ее словам, травма может остаться с мальчиком на всю жизнь.





Юлия Макарова психолог Возможно, что-то удастся нивелировать, возможно, с чем-то удастся справиться. Это очень длительный процесс, должны быть задействованы многие ресурсы, не только психолог, но и общая атмосфера, где будет находиться этот ребенок.

Психолог добавила, что в действиях мужчины она видит психические отклонения, так как "здоровой логикой такого рода поступки объяснить невозможно".

В психическом состоянии мужчины и в его мотивах предстоит разбираться экспертам и следователям.



Анатолий Федотов, Илона Соболева