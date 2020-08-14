Соседка рассказала подробности о семье, где нашли расчлененную женщину

13 августа полиция в квартире на юге Москвы обнаружила расчлененное тело женщины, в убийстве подозревается ее муж. Также в квартире правоохранители нашли 6-летнего ребенка супругов. Рассказываем подробности происшествия.
Не пережила ссору
13 августа в квартире дома на Ореховом бульваре полиция обнаружила тело 41-летней женщины. Останки ее были упакованы в пакеты. В квартире находился супруг женщины и 6-летний сын пары.
Правоохранителям позвонили соседи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры. Жильцы дома пытались попасть в жилище, однако дверь им никто не открыл. В результате они вызвали спасателей, но, когда приехали сотрудники МЧС, муж убитой сам открыл дверь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По данным СК, в период с 7 по 10 августа супруг во время ссоры с женой ударил ее ножом в грудь, от чего женщина скончалась. По версии следствия, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и попытался вынести останки из квартиры. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, его задержали и предъявили обвинение в убийстве.
Соседка семейной пары Марина рассказала в соцсетях о том, что супруги злоупотребляли спиртным.
"Они пили здорово, их знал практически весь дом. Жаль ребенка", – пояснила женщина.
Что будет с ребенком?
В столичном департаменте труда и соцзащиты рассказали, что сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает, с мальчиком работают психологи.
"Ребенок легко идет на контакт. В больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи", – пояснили в пресс-службе департамента.
Ранее семья получала помощь от соцслужб, маме мальчика помогали в поисках работы. После выписки из больницы специалисты будут связываться с родственниками мальчика, добавили в ведомстве.
Психолог Юлия Макарова считает, что происшествие не может не отразиться негативно на психике ребенка.
"Когда происходят такого рода события, это означает, что ребенок попадает в небезопасную и катастрофическую для него ситуацию, которая однозначно самым негативным образом скажется на его психологическом, эмоциональном состоянии. Однозначно и на его будущем тоже", – пояснила эксперт Москве 24.
По ее словам, травма может остаться с мальчиком на всю жизнь.
Психолог добавила, что в действиях мужчины она видит психические отклонения, так как "здоровой логикой такого рода поступки объяснить невозможно".
В психическом состоянии мужчины и в его мотивах предстоит разбираться экспертам и следователям.
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