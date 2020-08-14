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Происшествия

14 августа, 13:11

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Соседка рассказала подробности о семье, где нашли расчлененную женщину

"Они пили здорово": что известно о семье, где нашли расчлененную женщину
происшествия

13 августа полиция в квартире на юге Москвы обнаружила расчлененное тело женщины, в убийстве подозревается ее муж. Также в квартире правоохранители нашли 6-летнего ребенка супругов. Рассказываем подробности происшествия.

Не пережила ссору

Фото: телеграм-канал Hue

13 августа в квартире дома на Ореховом бульваре полиция обнаружила тело 41-летней женщины. Останки ее были упакованы в пакеты. В квартире находился супруг женщины и 6-летний сын пары.

Правоохранителям позвонили соседи, которые почувствовали неприятный запах из квартиры. Жильцы дома пытались попасть в жилище, однако дверь им никто не открыл. В результате они вызвали спасателей, но, когда приехали сотрудники МЧС, муж убитой сам открыл дверь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По данным СК, в период с 7 по 10 августа супруг во время ссоры с женой ударил ее ножом в грудь, от чего женщина скончалась. По версии следствия, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и попытался вынести останки из квартиры. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, его задержали и предъявили обвинение в убийстве.

Соседка семейной пары Марина рассказала в соцсетях о том, что супруги злоупотребляли спиртным.

"Они пили здорово, их знал практически весь дом. Жаль ребенка", – пояснила женщина.

Что будет с ребенком?

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В столичном департаменте труда и соцзащиты рассказали, что сейчас ребенок находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает, с мальчиком работают психологи.

"Ребенок легко идет на контакт. В больнице он пройдет полное обследование, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи", – пояснили в пресс-службе департамента.

Ранее семья получала помощь от соцслужб, маме мальчика помогали в поисках работы. После выписки из больницы специалисты будут связываться с родственниками мальчика, добавили в ведомстве.

В случае если у мальчика есть близкие родственники, которые возьмут его под опеку, его передадут им. Если же никто из родных ребенка не сможет сделать это, мальчика направят в центр содействия семейному воспитанию. Здесь ему будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, а сотрудники опеки займутся поиском новой семьи для мальчика.
пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения

Психолог Юлия Макарова считает, что происшествие не может не отразиться негативно на психике ребенка.

"Когда происходят такого рода события, это означает, что ребенок попадает в небезопасную и катастрофическую для него ситуацию, которая однозначно самым негативным образом скажется на его психологическом, эмоциональном состоянии. Однозначно и на его будущем тоже", – пояснила эксперт Москве 24.

По ее словам, травма может остаться с мальчиком на всю жизнь.

Возможно, что-то удастся нивелировать, возможно, с чем-то удастся справиться. Это очень длительный процесс, должны быть задействованы многие ресурсы, не только психолог, но и общая атмосфера, где будет находиться этот ребенок.
Юлия Макарова
психолог

Психолог добавила, что в действиях мужчины она видит психические отклонения, так как "здоровой логикой такого рода поступки объяснить невозможно".

В психическом состоянии мужчины и в его мотивах предстоит разбираться экспертам и следователям.

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