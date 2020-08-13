Психологи оказывают помощь сыну женщины, чье тело нашли расчлененным на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Малолетнему сыну женщины, расчлененное тело которой нашли в квартире на Ореховом бульваре, оказывается психологическая помощь. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"В настоящее время шестилетний мальчик находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С ним работают психологи. Специалисты отмечают, что ребенок легко идет на контакт. Медики проведут полное обследование мальчика, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи ребенку", – говорится в сообщении.

Как рассказали в департаменте, данная семья ранее получала помощь от социальных служб города. Отмечается, что родители всячески старались сотрудничать.

"Специалисты помогали маме мальчика с трудоустройством. Рисков для здоровья ребенка за время работы с семьей не было", – рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что если у мальчика есть родственники, готовые взять его под опеку, то его передадут им. В другом случае ребенка направят в центр содействия семейного воспитания.

Ранее расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на юге Москвы. Останки были сокрыты в пакеты. Следователи проверяют мужа погибшей на причастность к совершению преступления. По информации СМИ, в квартире также находился шестилетний сын пары.