Психологи оказывают помощь сыну женщины, чье тело нашли расчлененным на юге Москвы

20:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Малолетнему сыну женщины, расчлененное тело которой нашли в квартире на Ореховом бульваре, оказывается психологическая помощь. Об этом сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
"В настоящее время шестилетний мальчик находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. С ним работают психологи. Специалисты отмечают, что ребенок легко идет на контакт. Медики проведут полное обследование мальчика, после чего будет определена дальнейшая тактика оказания помощи ребенку", – говорится в сообщении.
Как рассказали в департаменте, данная семья ранее получала помощь от социальных служб города. Отмечается, что родители всячески старались сотрудничать.
"Специалисты помогали маме мальчика с трудоустройством. Рисков для здоровья ребенка за время работы с семьей не было", – рассказали в пресс-службе.
Там также добавили, что если у мальчика есть родственники, готовые взять его под опеку, то его передадут им. В другом случае ребенка направят в центр содействия семейного воспитания.
Ранее расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на юге Москвы. Останки были сокрыты в пакеты. Следователи проверяют мужа погибшей на причастность к совершению преступления. По информации СМИ, в квартире также находился шестилетний сын пары.
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