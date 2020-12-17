Рецидивист ограбил интернет-знакомого на миллион рублей и купил два телефона

11:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столичная полиция задержала подозреваемого в грабеже с ущербом на миллион рублей, сообщает Агентство "Москва".
33-летнему москвичу срочно понадобилось обменять рубли на иностранную валюту. Его паспорт был ветхим и требовал замены, поэтому мужчина попросил своего приятеля, с которым познакомился в Сети, обменять деньги по своему документу.
Выйдя из операционной кассы на Каланчевской улице, мужчина с деньгами потерпевшего оттолкнул его и скрылся. Злоумышленника задержали в Московской области. Им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый приезжий. Часть денег он успел потратить на покупку двух дорогостоящих мобильных телефонов.
И купленные гаджеты, и основную часть похищенных денег у него изъяли. Мужчину арестовали. Против него возбуждено уголовное дело о грабеже.
Ранее в Москве девушку ограбил интернет-знакомый с приятелем. Против молодых людей возбудили уголовное дело о грабеже.
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