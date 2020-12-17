Рецидивист ограбил интернет-знакомого на миллион рублей и купил два телефона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция задержала подозреваемого в грабеже с ущербом на миллион рублей, сообщает Агентство "Москва".

33-летнему москвичу срочно понадобилось обменять рубли на иностранную валюту. Его паспорт был ветхим и требовал замены, поэтому мужчина попросил своего приятеля, с которым познакомился в Сети, обменять деньги по своему документу.

Выйдя из операционной кассы на Каланчевской улице, мужчина с деньгами потерпевшего оттолкнул его и скрылся. Злоумышленника задержали в Московской области. Им оказался 22-летний ранее неоднократно судимый приезжий. Часть денег он успел потратить на покупку двух дорогостоящих мобильных телефонов.

И купленные гаджеты, и основную часть похищенных денег у него изъяли. Мужчину арестовали. Против него возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее в Москве девушку ограбил интернет-знакомый с приятелем. Против молодых людей возбудили уголовное дело о грабеже.