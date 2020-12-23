В Росгвардии рассказали, как уберечь квартиру от воров в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная Росгвардия рассказала, как обезопасить свою квартиру в период новогодних праздников. В пресс-службе главного управления ведомства по Москве призвали пользоваться сигнализацией и не рассказывать о планах на поездки, передает ТАСС.

"Самым надежным способом защитить свое имущество является установка сигнализации с подключением на пульты вневедомственной охраны Росгвардии. Обеспечение имущественной безопасности жителей столицы является основной задачей этих подразделений", – заявили в ведомстве.

Как уточнили в Росгвардии, за 2020 год на пульт охраны поступило 16,5 тысячи сигналов тревоги.

Если же договора на охрану нет, то можно попросить соседей периодически заходить в квартиру и создавать эффект присутствия, если отношения с ними адекватные и доверительные.

Кроме того, не рекомендуется рассказывать о планах на отъезд, о хранении ценных вещей и денег в квартире или предстоящих крупных покупках. На период отъезда рекомендуется обязательно закрывать окна, форточки, балконные двери.

"Уезжая, нельзя оставлять открытыми окна и форточки, балконные двери, желательно установить решетки, если квартира расположена на первых и последних этажах. Проживающим на этих этажах желательно плотно задергивать шторы в вечернее время. Въезжая в новую квартиру или дом, а также в случае утери ключей желательно сразу сменить замки", – добавили в Росгвардии.

Правоохранители также порекомендовали не прикреплять к ключам предметы, которые могут помочь установить владельца жилья.

Россиян ранее призвали учитывать коронавирусные ограничения при планировании поездок на Новый год. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, соблюдение правил в летний сезон позволило избежать вспышек коронавируса. Москва 24 подготовила справку по посещению регионов РФ.

