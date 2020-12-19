Эксперт назвал главные риски при использовании пиротехники

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Безопасное использование пиротехнических средств возможно только в случае, если продукция является сертифицированной, а при ее запуске соблюдаются все меры предосторожности. Такое мнение выразил в беседе с RT председатель Ассоциации независимых пиротехников (АНПир) Сергей Волжин.

"Батареи салютов продают в спецмагазинах. Вся пиротехника такого типа производится на специализированных фабриках, все батареи, завезенные компаниями-импортерами, сертифицированы и соответствуют определенным требованиям", – отметил Волжин.

По его словам, главным условием использования пиротехники является соблюдение дистанции от места запуска фейерверка. Он уточнил, что зрителям нужно стоять минимум в 20 метрах от места запуска, а коробки должны стоять на ровной поверхности.

Специалист подчеркнул, что в случае сильного ветра обязательным условием является соблюдение большего расстояния от дорог, АЗС и жилых домов.

Ранее в МЧС России сообщили, в каких местах запрещено запускать петарды, фейерверки и салюты. Это любые помещения, здания и сооружения, а также крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов.

Запрет на запуск любых пиротехнических средств также действует вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтных электропередач.

В январе текущего года депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить использование пиротехники рядом с домами и больницами. Парламентарий посчитал, что люди не всегда могут правильно оценить скорость и направление ветра при запуске салютов и фейерверков.

