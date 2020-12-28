Более 1,5 тыс новогодних и рождественских плакатов украсили Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На улицах Москвы разместили более 1,5 тысячи праздничных плакатов с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Плакаты можно увидеть на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. До 10 января тематические ролики будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате.

Заммэра напомнил, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары – всего более 4 тысяч объемных декоративных конструкций.

В новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях, подчеркнул Бирюков.

При украшении города используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен, МЦК и МЦД в новогоднюю ночь будут работать без перерывов, несмотря на отмену всех праздничных массовых мероприятий. С 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров.