Более 1,5 тыс новогодних и рождественских плакатов украсили Москву

10:20
Фото: Москва 24/Никита Симонов
На улицах Москвы разместили более 1,5 тысячи праздничных плакатов с поздравлениями с Новым годом и Рождеством, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Плакаты можно увидеть на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. До 10 января тематические ролики будут транслироваться на медиафасадах здания Центрального телеграфа и домах-книжках на Новом Арбате.
Заммэра напомнил, что в преддверии новогодних праздников Москву украсили световые тоннели и арки, навесы из гирлянд и светящиеся шары – всего более 4 тысяч объемных декоративных конструкций.
В новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях, подчеркнул Бирюков.
При украшении города используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника.
Ранее сообщалось, что Московский метрополитен, МЦК и МЦД в новогоднюю ночь будут работать без перерывов, несмотря на отмену всех праздничных массовых мероприятий. С 31 декабря по 8 января городская транспортная сеть перевезет около 42,4 миллиона пассажиров.
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