Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роспотренадзор подготовил рекомендации по проведению новогодних праздников. Об этом на брифинге сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Для предстоящих праздников мы также разработали методические рекомендации. Это не требования. В соответствии с конкретной эпидситуацией они будут интерпретироваться в каждом субъекте", – пояснила она
По словам Поповой, новогодние мероприятия рекомендуется проводить на открытом воздухе, а количество участников должно быть до 50 человек. Также на них необходимо соблюдать масочный режим.
"Ношение масок в общественных местах уже является не рекомендацией, а требованием. Данное поручение нужно выполнять в транспорте, общественных местах, а также на массовых мероприятиях на улице", – пояснила глава ведомства.
Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации и по работе фудкортов. В частности, им рекомендуют делать перерыв в работе каждые три часа. В это время предполагается проводить полную дезинфекцию.
Также на новогодних каникулах ведомство рекомендует проводить дезинфекцию в общественном транспорте чаще, чем обычно.
"Граждане будут чаще передвигаться, так как у них увеличится свободное время. Поэтому необходима более частая дезинфекция", – пояснила Попова.
Ранее директор столичной школы № 2098, депутат Мосгордумы Надежда Перфилова выразила мнение, что важно сохранить традицию новогодних праздников в школах даже в условиях пандемии.
По ее словам, праздничные мероприятия для учеников 1–5-х классов будут проводить исключительно в рамках одного класса, без участия родителей. Она отметила, что роли Деда Мороза и Снегурочки будут исполнять сами учителя.
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