Ракова: ограничительные меры в Москве доказали свою эффективность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что введенные в городе на фоне коронавируса ограничительные меры доказали свою эффективность. Об этом она сообщила в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном".
"Нет ни одной ограничительной меры, которая была бы бесспорной. Это всегда предмет дискуссии. Но власти приходится делать выбор, для того чтобы город дальше жил, развивался, а пандемия сокращалась. Конечно, это непростое решение, но я считаю, что оно абсолютно оправданно", – заявила Ракова.
Она подчеркнула, что коронавирусная инфекция в первую очередь ударяет по людям старшего возраста. По ее словам, за весь сезон в больницы поступили свыше 55% людей в возрасте от 60 до 70 лет, тогда как пациентов от 40 до 50 лет было около 20–25%.
Ранее Ракова рассказала, что власти столицы рассчитывают благодаря вакцинации населения победить коронавирусную инфекцию. Она выразила надежду, что это произойдет к концу весны следующего года.
В России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса. В столице за сутки подтвердили 5 652 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в РФ зарегистрировано 2 933 753 случая.
За последние сутки в Москве выявили 5 652 новых случая COVID-19
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