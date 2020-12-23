Власти Москвы закупят все зарегистрированные в РФ вакцины от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы закупят все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном".

"Мы будем приобретать все вакцины, которые будут официально зарегистрированы в Российской Федерации, которые будут поступать в гражданский оборот, чтобы обеспечить за максимально короткий период времени вакцинацию максимального количества людей, которые проживают в Москве", – сказала Ракова.

Она подчеркнула, что власти столицы рассчитывают благодаря вакцинации населения победить коронавирусную инфекцию. Ракова выразила надежду, что это произойдет к концу весны следующего года.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы не видят в настоящий момент необходимости в ужесточении ограничений из-за коронавируса. При этом, по его словам, текущая ситуация не располагает пока к отмене уже действующих ограничений.

В России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса. В столице за сутки подтвердили 5 652 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в РФ зарегистрировано 2 933 753 случая.

