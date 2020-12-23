Ракова заявила, что победа над пандемией в Москве возможна к концу весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Победа над пандемией коронавирусной инфекции в Москве возможна через несколько месяцев за счет вакцинации населения. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для передачи "Просто о сложном".
"Я думаю, что если будет активно продвигаться вакцинация, то через несколько месяцев, наверное, к середине – концу весны, мы можем ожидать или надеяться на определенную победу", – заявила она.
В столице за сутки подтвердили 5 652 новых случая коронавирусной инфекции. Госпитализировали 1 943 пациента, при этом из больниц выписали почти столько же – 1 818 человек. На ИВЛ находятся 509 человек.
9,7% среди заболевших – дети, 38,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 14,3% – от 66 до 79 лет, 4,8% – люди старше 80 лет.
В России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса. Всего в РФ зарегистрировано 2 933 753 случая.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве от коронавирусной инфекции привились уже 25 тысяч человек. Мэр отметил, что всего на вакцинацию записались уже 40 тысяч москвичей. Он напомнил, что с понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт.
За последние сутки в Москве выявили 5 652 новых случая COVID-19
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