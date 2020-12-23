В России выявили 27 250 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В 4 058 (14,9%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 652 случая, на Санкт-Петербург – 3 749, на Московскую область – 1 540, на Нижегородскую область – 498, на Псковскую область – 416, Свердловскую область – 402, Архангельскую область – 393, Воронежскую область – 391, Ростовскую область – 379, Карелию и Вологодскую область – по 374, Крым – 353, Хабаровский край – 345, Пермский край – 335, Красноярский край – 331.
Всего в РФ зарегистрировано 2 933 753 случая (+0,9%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Магаданской области, Карачаево-Черкесской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Оренбургской области, Республике Марий Эл, Новосибирской и Кемеровской областях.
За последние сутки подтверждено 549 летальных случаев, за весь период по стране от коронавируса умер 52 461 человек. За прошедшие сутки были выписаны 24 447 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 343 967 человек.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что в Москве от коронавирусной инфекции привились уже 25 тысяч человек. Мэр отметил, что всего на вакцинацию записались уже 40 тысяч москвичей. Он напомнил, что с понедельника в систему по вакцинации дополнительно внесены такие отрасли, как промышленность, энергетика, транспорт.
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