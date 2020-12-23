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Общество

12:51

Песков заявил, что COVID-19 никуда не исчезнет в новом году

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что COVID-19 после 1 января 2021 года никуда не исчезнет, однако правительство России знает, как с ним бороться.

"Очевидно, что 1 января, когда мы справим Новый год, все трудности не кончатся, и очевидно, что коронавирус никуда не исчезнет 1 января. Но тем не менее мы твердо стоим на ногах, мы знаем, как с ним бороться", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Также Песков подчеркнул, что "несмотря на продолжающиеся трудности", стране нужно "потихоньку набирать обороты и идти вперед".

В России за последние сутки выявили 27 250 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране зарегистрировано 2 933 753 случая COVID-19.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко оценил вероятность наступления в мире третьей волны коронавируса. По мнению главврача, ситуации с такими болезнями, как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп, выходили на пик трижды. Чаще всего такие всплески заболеваемости были сезонными – в весенний и осенний периоды.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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