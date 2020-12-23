Депутат МГД Перфилова рассказала, как будут праздновать Новый год в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор столичной школы № 2098, депутат Мосгордумы Надежда Перфилова выразила мнение, что важно сохранить традицию новогодних праздников в школах даже в условиях пандемии.
"Дети должны понимать, что и в условиях ограничений есть место празднику: подаркам, радостным переживаниям, ярким эмоциям, которые останутся в памяти надолго. Поэтому московские школы не отказываются от новогодних празднований, но меры безопасности будут особо тщательно соблюдаться", – приводит слова Перфиловой Агентство "Москва".
По ее словам, праздничные мероприятия для учеников 1–5-х классов будут проводить исключительно в рамках одного класса, без участия родителей. Она отметила, что роли Деда Мороза и Снегурочки будут исполнять сами учителя.
"Для того чтобы дети могли проявить себя в отчетных концертах, в классах организуют трансляции из актового зала: так все ребята смогут посмотреть представление по видеосвязи и показать свои достижения", – подчеркнула депутат МГД.
Перфилова отметила, что начальные классы школы с точки зрения возрастной психологии являются важным этапом сепарации от родителей.
По ее словам, на данный момент педагоги делают все возможное для того, чтобы школа оставалась для детей привычным местом.
Ранее Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций в условиях пандемии до 1 января 2022 года.
В числе основных требований – запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых, а также изоляция тех, у кого наблюдаются признаки ОРВИ.
Сергей Собянин сообщил, что очное обучение в столице возобновится после улучшения ситуации с коронавирусом. Он отметил, что ничего не заменит очное обучение, поэтому оно будет возвращено при первой возможности.
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