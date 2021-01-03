Роспотребнадзор рекомендовал зимой разнообразить рацион детей

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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по питанию детей в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По их словам, чтобы восполнять возросшие энергетические потери зимой организм ребенка вынужден работать с удвоенной силой.

"Калорийность рациона ребенка нужно увеличить примерно на 25-30%, но только за счет основных групп пищевых продуктов. Разнообразие продуктов питания также следует увеличить для обеспечения необходимыми макро- и микронутриентами. Рекомендуется отдавать предпочтение именно теплой пище", – говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют включать летние заготовки, которые сохранили все полезные свойства. Для перекусов между основными приемами пищи можно употреблять свежие фрукты, йогурты, творожок, кисломолочные напитки.

К употреблению цитрусовых следует подходить с особой осторожностью, так как у детей может проявиться аллергия.

Ранее специалисты столичного Роспотребнадзора подготовили ряд рекомендаций для профилактики обморожения. По словам специалистов, большую потерю тепла вызывает алкогольное опьянение, поэтому не стоит употреблять алкоголь на морозе.