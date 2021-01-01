Диетолог рекомендовала закусывать алкоголь грибами

Грибы являются подходящей закуской к спиртным напиткам из-за содержания большого количества хитозана, рассказала врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
"В любых грибах в большом количестве содержится вещество, которое называется хитозан – это категория пищевых волокон, которые являются хорошими сорбентами, а любые сорбенты помогают нам уменьшить дозировку алкоголя, которую мы употребляем", – рассказала Макиша Агентству "Москва".
По ее словам, до 150 г грибов можно съедать ежедневно без вреда для здоровья.
"Хитозан – это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 г грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы. Дневная норма – 100–150 г", – отметила эксперт.
Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что за новогодние каникулы можно выпить лишь полторы бутылки вина или пол-литра крепкого алкоголя для того, чтобы спиртное не нанесло ощутимого вреда организму. При этом, как отметила медик, лучше отдать предпочтение напиткам, которые не содержат пшеничных спиртов и примесей.
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