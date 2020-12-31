Повар рассказал, как правильно хранить новогодние салаты

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Оливье или другие новогодние салаты можно хранить 2–3 дня, рассказал эксперт по здоровому питанию, телеведущий, шеф-повар Сергей Синицын в интервью радио Sputnik.
По его словам, чтобы салаты оставались свежими, их нужно заправлять только перед подачей.
"К тому же надо все готовить и держать раздельно: морковь, картофель и все остальное. Смешивать салат нужно также только перед заправкой. Замораживать такие салаты для сохранности не стоит", – рассказал повар.
Эксперт подчеркнул, что листовые салаты вообще не подлежат хранению. Такие салаты нужно готовить прямо перед подачей и сразу съедать. Соус к ним тоже можно приготовить очень быстро. Шеф-повар поделился собственным рецептом заправки.
"Например, хрустящий салат айсберг. Резать его или рвать руками стоит прямо перед подачей на стол. Не делайте таких салатов много, а столько, сколько можете съесть за праздничным застольем", – рассказал Синицын.
В любом случае несколько дней питаться блюдами, приготовленными к Новому году, – даже хорошо сохранившимися – себя не любить, считает эксперт по здоровому питанию.
Также эксперт посоветовал после праздничных застолий устроить себе разгрузку и есть больше улучшающих метаболизм продуктов.
Ранее ученые рассказали, как не поправиться в период обильных новогодних застолий. По мнению специалистов, в новогоднее меню стоит включить белковую пищу, которая богата триптофаном, магнием, марганцем и калием, что способствует выработке серотонина.
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