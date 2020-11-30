Российские школьники перечислили самые нелюбимые блюда в столовых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российские школьники перечислили самые нелюбимые блюда, которые они пробовали в столовых. Среди них оказались рыбные котлеты, жареная печень, гороховое пюре и "серый омлет", сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского движения школьников (РДШ) Ирину Плещеву.

Она рассказала, что среди учащихся был проведен опрос. В нем приняли участие более 3,5 тысячи школьников. Более половины из них заявили, что имеют претензии к качеству еды, еще 30% учащихся оказались недовольны размером порции.

Около 50% учеников также отметили, что еду не всегда подают нужной температуры, порядка 30% выразили несогласие с графиком питания. И еще 32,7% учащихся отметили, что санитарное состояние столовых оставляет желать лучшего.

Исполнительный директор РДШ отметила, что школьники могут принять участие в проекте "Шеф в школе" в качестве дегустаторов, помогая тем самым следить за ситуацией с питанием в своих школах. После этого, по словам Плещевой, будет составлен рейтинг столовых в образовательных учреждениях.

Ранее на портале госуслуг запустили сервис для оценки питания учеников 1–4-х классов. Для того чтобы оценить питание ребенка в школе, родителям необходимо заполнить на госуслугах специальную форму. В течение 15 дней в личный кабинет или на электронную почту поступит ответ на обращение.

