Совфед одобрил закон о бесплатном питании школьников младших классов

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Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, передает РИА Новости.

Проект вводит понятие здорового питания, закрепляет его принципы, а также особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Документ позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Глава аграрного комитета Совфеда Алексей Майоров считает, что инициатива позволит обеспечить сбалансированное питание учеников с учетом утвержденных норм. В целях подготовки к реализации закона комитет направил запросы в субъекты РФ о наличии в школах необходимой инфраструктуры.

15 января в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Сергей Собянин напомнил, что в Москве такая идея уже реализована.

18 февраля документ приняли в Госдуме. Президент отметил, что инициативу поддержали не сразу. По его словам, все были против. Вячеслав Володин заявлял, что закон позволит каждому ученику начальных классов питаться в школе вне зависимости от места проживания.

В конце января депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить бесплатным питанием студентов дневных отделений. Сейчас такая возможность есть в отдельных вузах, воспользоваться ею можно, предоставив доказательства сложного материального положения или причастности к социально незащищенным гражданам.