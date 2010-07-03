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13:53

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Эксперт прокомментировал предложение готовить школьные обеды из "своих" продуктов

За чей счет банкет. Нужно ли исключать импортные продукты из школ
общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инициативу Госдумы запретить использование импортных продуктов в обедах школьников Москве 24 прокомментировала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По словам эксперта, она готова "всецело" поддержать отечественных производителей, но при определенных условиях.

"Если мы видим продукты надлежащего качества по конкурентной цене и они произведены в России, то, конечно, этим продуктам нужно отдать предпочтение. При том условии, что система останется прежней, когда родители оплачивают питание детей", – поясняет Волынец.

Если же оплачивают за счет государства, то пусть будут только отечественные. Как говорится, главное – за чей счет банкет. Если бремя стоимости этих продуктов ложится на родителей, то вполне понятно, что какие-то из отечественных продуктов будут дороже, чем импортные.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

По мнению эксперта, нужно в первую очередь проверять качество продуктов, а уже потом смотреть на цену.

"Если мы говорим о том, что дети – наше будущее, и государство действительно не на словах, а на деле инвестирует в здоровье наших детей, в их питание и развитие", – говорит Волынец.

Если государство хочет поддерживать отечественных производителей, то следует в статью расходов внести питание для детей всех возрастов, а не только для многодетных или малообеспеченных семей.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят законодательно запретить использование импортных продуктов в обедах учеников начальных классов. В случае если ограничения примут, то они в основном коснутся овощей.

По словам автора инициативы, зампреда комитета по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР), такие меры позволят поддержать отечественных производителей в условиях санкций. Он добавил, что качество российских продуктов легче контролировать. Также это даст возможность создать еще один рынок для сбыта российских производителей, а продукция будет дешевле импортной.

Уточняется, что поправки в Госдуму поступят до 22 ноября. Они готовятся ко второму чтению законопроекта об обязательном обеспечении школьников начальных классов горячим питанием. Сам проект одобрили в первом чтении 24 октября. По нему регионы получат на оплату школьных обедов субсидии из федерального бюджета. Их размер может составить до 20 миллиардов рублей.

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Соболева Илона

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