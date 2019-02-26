В Татарстане виновным в отравлении школьников назначили обязательные работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Суд в Татарстане вынес приговор работникам ресторана и школьной столовой, по вине которых в сентябре 2018 года отравились 89 школьников. Виновным назначено по 160 часов обязательных работ. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

Инцидент произошел в 6 сентября в МБОУ "Актанышская средняя общеобразовательная школа №2" с углубленным изучением отдельных предметов. Среди пострадавших – учащиеся 1-8 классов. Дети почувствовали сильные боли в животе после обеда в столовой. 25 человек попали в больницу.

Как установили следователи, посудомойщица ресторана "Актаныш", в котором готовили полуфабрикаты для школы, приготовила раствор для дезинфекции, в котором содержание дезинфицирующего средства было занижено в пять раз. В этой жидкости она помыла мясорубку и нож для сырого мяса. В грязной посуде потом были приготовлены тефтели для образовательного учреждения.

Ситуация усугубилась тем, что школьный повар при приготовлении использовал неисправный пекарный электрошкаф, из-за чего блюдо не прошло требуемую термическую обработку.